お笑いコンビ三四郎の小宮浩信１８日にＡＢＣテレビで放送された「かまいガチ」に出演し、志村けんさんの謎の行動を語った。小宮は「生前の志村けんさんに飲ませてもらうってことで、千鳥の大悟さんに呼ばれて」と切り出した。小宮は初対面だったので緊張することから、「じゃあ初めてのやつ、もう一人ぐらい連れて行ったほうがいいぞ」となり、ハライチの澤部に声をかけた。小宮は「志村さんは気に入った人がいたら二の腕を