シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキ（48）が、19日までにインスタグラムを更新。子ども時代の写真を公開し、当時の自身に向けた思いをつづった。アンジェラは「デビュー前の私は、成功するために、認められるために、自分を犠牲にしてまで設定した目標に向かって走り続けていました」と書き出し、「周りの大人に『お前には無理だ』と言われるたびに、そこから生まれる怒りを燃料にして、さらに頑張る。そんな生き方しか、