様々なメリットあり！肩甲骨＋体の不調に合わせたおすすめのエクササイズ エクササイズ本来のメリットもプラス 私は大学で理学療法の教鞭をとりながら、地域の人たちへの健康指導も行ってきました。現場で実感するのは、多くの人が体の不調を抱えるなか、特に首や肩など、肩甲骨絡みのトラブルに悩む人が多いことです。 そこで本書では、ズレてかたまった肩甲骨の機能をとり戻すための「肩甲骨はがし」のエクササイズをメイン