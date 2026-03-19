きっかけは小さくても大きな痛みに！ストレスと腰痛の意外な関係 ストレスと腰痛の意外な関係 ●きっかけは小さくても大きな痛みに99％の人間は大小さまざまな心配事を抱えています。無いと断言する人もいるかもしれませんが、日常で起こる嫌なことや悲しいことも同じストレスです。自律神経が整っている人は、そうした心配事があってもシーソーのようにバランスを取ってコントロールします。 しかし、心配