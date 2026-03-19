佐々木俊輔がオープン戦1号となる2ランホームラン 3月18日、東京ドームで行われたヤクルトスワローズとのオープン戦に、6回キャベッジの代走で途中出場した佐々木俊輔は、1打数1安打2打点1HR。オープン戦1号となる2ランホームランを放ち、巨人開幕スタメンへ阿部慎之助監督にアピールした。 7回、1アウト2塁のチャンスの場面で打席に立った佐々木俊輔は、拓也の1球目146kmスト