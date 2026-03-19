ビタミンCで鉄の吸収率UP！ビタミンCが豊富な優等生食材 「鉄の恋人」ビタミンCで鉄の吸収率をアップ パセリとレモンはビタミンCの優等生！ 鉄を効率よく吸収するために、ぜひ一緒に摂ってほしいのがビタミンCです。ビタミンCが鉄の吸収効率をアップさせることは古くから知られていましたが、*⁵近年その仕組みが兵庫県立大学大学院生命理学研究科と理化学研究所放射光科学研究センターなどの共同研究により原子レベ