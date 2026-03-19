だまされている！3万円もする高級化クリームの原価が激安な理由 化粧品の「価格」と「効果」が比例しない理由 最近は老若男女に人気の化粧品ですが原価は激安です。これは業界のマル秘の常識です。しかし、化粧品は安ければ売上が伸びるかといえば、そう単純な話ではないのです。化粧品は医薬品と異なり、「効能効果」を謳うことが禁じられています。しかし、高額な化粧品ほど、効果も高いと信じられるのですから、不思議