佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の19日の天気をお伝えします。「最低気温の移り変わり」 朝は雲が多く寒さは控えめでした。来週月曜日以降は最低気温が10℃を超える日が続く見込みで、その後も強い冷え込みはなさそうです。冬物コートや手袋などの出番は今週末まででしょう。週末は晴れるので、3連休中に冬物の片付けをしてしまうのも良さそうです。 「最高気温はどうなのか？」 最高気温は福岡市で16℃