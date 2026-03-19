ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は、3月20日の「春分の日（しゅんぶんの日）」を前に、日常のフットワークを軽くするための「玄関・財布・スマホの整理術」について解説します。3月20日の「春分の日」は、占星術では1年の始まりである“宇宙元旦”と呼ばれます。昼と夜の長さが等しくなるこの日は、陰陽のバランスが整い、新しいエネルギーが流