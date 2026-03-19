ＮＹ原油時間外高止まり、一時1バレル＝100ドルつける 東京時間10:34現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝98.70（+2.38+2.47%） NY原油は時間外でも上昇、一時1バレル＝100ドル台に乗せた。 イラン・イスラエル双方のエネルギー施設攻撃が激化。イランの攻撃によりカタールのガス生産施設に甚大な被害が出ており、アブダビのガス施設は操業を停止した。サウジアラビアは必要