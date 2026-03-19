米株価指数先物時間外下げ幅縮小、原油先物上昇一服 東京時間10:38現在 ダウ平均先物JUN 26月限46498.00（-37.00-0.08%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6674.75（-2.25-0.03%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24638.75（-12.50-0.05%） 米株先物は下げ幅を縮小、原油先物の上昇が一服。 買い戻しの動きが広がっているが、米イラン戦争への懸念が晴れたわけではない。イランは自国に再攻撃があった場合は湾