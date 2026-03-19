通貨オプションボラティリティードル円1週間物11％台に急上昇 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK11.629.4810.289.16 1MO10.117.948.897.93 3MO9.997.628.938.04 6MO9.917.378.968.01 9MO9.917.339.018.11 1YR9.797.319.018.15 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK10.3612.819.14 1MO9.20