ミックスウェーブは、中国のカスタムIEMブランドUnique Melodyのヘッドフォン「Umbral」を、3月27日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は1,200,000円前後。世界初となるMEMSと平面磁界ドライバーのハイブリッド構成ヘッドフォンで、ブランド初のフルサイズ開放型ハイブリッドモデルとして、全世界99台限定で展開する。 Unique Melodyが長年培ってきたハイブリッドドライバー技術をフルサイズ