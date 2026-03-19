Facebookを運営するMetaが、競合のプラットフォームで活躍するクリエイターをFacebookに引き込むためのプログラム「Creator Fast Track」を開始しました。Creator Fast Track: A New Way to Quickly Grow Your Audience and Earn Money on Facebookhttps://about.fb.com/news/2026/03/creator-fast-track-grow-your-audience-earn-money-on-facebook/成長を加速させましょう。投稿するだけで、確実に報酬を得られます。https://cre