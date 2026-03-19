物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は2月22日に亡くなった桂玲子さんを取り上げる。＊＊＊【写真を見る】「イクラちゃん」演じきった桂玲子さん三つの言葉テレビアニメ「サザエさん」の放送開始は1969年。桂玲子さん（本名・金内玲子）は、サザエさんのいとこにあたる波野ノリスケさんの息子、イクラちゃんの声を昨年5月まで50年以上担当した。日本で