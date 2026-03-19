◆第９８回センバツ高校野球大会第１日▽１回戦帝京―沖縄尚学（１９日・甲子園）第９８回センバツ高校野球大会が１９日、甲子園で開幕した。準々決勝、準決勝翌日の休養日を各１日をはさみ、１３日間にわたって熱戦が展開される。１６年ぶり１５度目の出場となる帝京の一塁側アルプススタンドからは、ＯＢのとんねるずが１９９３年にリリースしたヒット曲「がじゃいも」を演奏。“帝京魂”あふれる応援で、ナインを後押し