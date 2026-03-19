冷凍しておけばすぐ使える！賢い「ひき肉」保存法 リーズナブルで火の通りも早い「ひき肉」は、時間がない日のごはんにとっても便利。和洋中いろいろな料理に使えるので、冷蔵庫に常備しているという人も多いのではないでしょうか。今回はそんな「ひき肉」の賢い冷凍保存法を紹介！ ラップに包んで切れ目を入れる少量ずつ使いたいときに便利味付けしておけば調理も楽解凍するときも簡単！パラパラで使いやすい使うときのことを考