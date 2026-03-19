銀座コージーコーナーは、プリン発売40周年を記念し、『ジャンボな銀座プリン』を27日から期間限定で販売する。定番商品の『銀座プリン』と同価格（税込205円）ながら、容量を60％増量した特別仕様で展開する。【写真】お皿に出しても迫力ある…！『ジャンボな銀座プリン』の盛り付け例同社は創業以来、『銀座プリン』や『ジャンボプリン』といった定番商品に加え、『ちょっと贅沢なカスタードプリン』『とろける銀座プリン』