19日、松本洋平文科大臣が、閣議後の会見で、不倫報道について記者からの質問に答えた。【映像】「とてもショック」→松本大臣が回答した瞬間（実際の様子）司会者から冒頭発言を促された松本大臣は「私からの本日冒頭の発言はございません」と発言。その後、記者から週刊文春が続報として報じた議員会館での不適切な行為などについて質問された松本大臣は「この度の報道で大変ご迷惑をおかけしておりますことに対し、心から