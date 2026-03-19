決勝で米国を破って初優勝を果たし、喜ぶベネズエラの選手たち＝17日、マイアミ（MLB提供・ゲッティ＝共同）17日に閉幕したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、次回大会が2029年か30年に開催され、将来的には時期が大リーグのシーズン中に移行する可能性があると18日、AP通信が伝えた。記事の中で、大会を主催する米大リーグ機構のマンフレッド・コミッショナーは、シーズン中のトーナメント大会導入を議論してきた