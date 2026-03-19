17年に乳がんを公表し、手術を受け治療を続けている中京テレビの恩田千佐子アナウンサー（58）が、19日までにインスタグラムを更新。「飛蚊症」を疑われる症状で目の検査を受けた結果を報告した。恩田アナは17日の投稿で、片目を手でおさえた写真をアップし「飛蚊症？突然左目に光がチカチカ見えてん？何だろう？と思っていたら黒い髪の毛のような糸くずのようなものが複数見えて…」と症状について切り出し、「上山アナが