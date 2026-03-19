物価高で家計のやりくりに悩む人にとって、強力な味方なのが100円ショップです。一方、物価高騰は仕入れ値の上昇も引き起こすため、大手も個人経営のお店も、対応に悪戦苦闘しています。値段を維持するための懸命の努力や工夫に迫りました。■「安い方がいい」「100円で驚き」森圭介アナウンサー「物価高ではありますが、4月から新生活を迎える方もいると思います。その新生活に向けて100円ショップを利用する方もいるんじゃないで