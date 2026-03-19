フォークデュオ、ゆずが19日、都内で「GREEN×EXPO 2027」開催1年前記者発表会に登壇した。横浜市で開催される「GREEN×EXPO 2027」（2027年国際園芸博覧会）の新たな公式アンバサダーに就任。岩沢厚治（49）は「僕たちは生まれも育ちも横浜なのでとても光栄。海のイメージが大きいですけど、実は緑も自然もたくさんある街。横浜の魅力を伝えられたら」とあいさつした。2人がEXPO会場内で、ユズの木を記念植樹する映像が放映された