3月19日 発表 【拡大画像へ】 ファンギルドは3月19日、女性向けコミックレーベル「チェリッシュ」から配信されている一城咲ルイ氏のマンガ「夫に抱かれながら、不倫します」の実写ショートドラマ化を決定した。 本作は縦型ショートドラマとして制作され、3月27日よりDONUTSが開発・運営している縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」にて独占配信される。 配信話数：1話約2