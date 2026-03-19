リガク・ホールディングスは全体リスクオフ相場に逆行し続伸、一時８３円高の１９８９円まで上値を伸ばし、２０００円大台回復を指呼の間に捉える場面があった。Ｘ線分析装置で世界屈指の競争力を有するが、最先端半導体向けなどの製造工程で高水準のニーズがある。 ＡＩデータセンター向け記憶装置（ストレージ）として需要が沸騰しているＳＳＤ用ＮＡＮＤメモリーや、ＧＰＵとセット