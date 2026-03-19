リニカルが急反落している。１８日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を９３億５０００万円から８６億６３００万円（前期比１７．０％減）へ、営業損益を１３億５０００万円の赤字から２１億３８００万円の赤字（前期５億８３００万円の赤字）へ、最終損益を１７億円の赤字から２３億７７００万円の赤字（同５億３９００万円の赤字）へ下方修正し、あわせて期末一括配当予想を１６円から８円へ引き下げ