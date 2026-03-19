キオクシアホールディングスが大幅反落している。１８日の取引終了後、米ベインキャピタルが保有するキオクシア株の一部を売却したことが明らかとなり、需給懸念から売られたようだ。同日に関東財務局に提出された変更報告書で判明した。ベイン傘下のＢＣＰＥＰａｎｇｅａ（ケイマン）の共同保有割合は２９．１３％となり、直近の３６．８６％から低下した。 出所：MINKABU PRESS