午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４２、値下がり銘柄数は１５２９、変わらずは１４銘柄だった。業種別では３３業種中２業種が上昇。値上がりは鉱業、海運のみ。値下がりで目立つのは空運、ガラス・土石、パルプ・紙、化学、金属製品、電気・ガスなど。 出所：MINKABU PRESS