2014年の放送開始以来、世界中のファンを熱狂させてきた『アウトランダー』がついにシーズン8でフィナーレを迎える。ファイナルシーズンは、4月3日（金）よりHuluで国内最速見放題独占配信。このたび、最終章撮影の裏側をとらえたメイキング＆オフショットが一挙解禁！さらに、シリーズ12年をともにしたカトリーナ・バルフ＆サム・ヒューアンの2ショットインタビューも到着！ 『アウトランダー』メイキング＆オフシ