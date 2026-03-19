ボストン・セルティックス vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ日付：2026年3月19日（木）開催地：TDガーデン（Boston）最終スコア：ボストン・セルティックス 120 - 99 ゴールデンステイト・ウォリアーズ NBAのボストン・セルティックス対ゴールデンステイト・ウォリアーズがTDガーデン（Boston）で行われた。 第1クォーターはボストン・セルティックスがリ&