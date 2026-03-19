FC東京は19日、DF長友佑都の負傷について報告した。今回の発表によると、今月14日の明治安田J1百年構想リーグ第6節水戸ホーリーホック戦で負傷交代した長友は、右ハムストリング肉離れと診断されたとのことだ。なお、全治は明かされていない。そんな長友は、自身の公式Xにて「東京のタイトルとW杯専用エンジンに交換するため少しの間休業させていただきます」と復帰に向けた意気込みを綴っている。1986年9月12日生まれの長