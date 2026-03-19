アトレティコ・マドリードに所属するGKフアン・ムッソが、19日のトッテナム戦を振り返った。同日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド16の2ndレグが19日に行われ、3点のアドバンテージを有するアトレティコ・マドリードはトッテナムと敵地で対戦。脇腹を痛めたヤン・オブラクに代わって直近のヘタフェ戦に引き続いて、この試合でもゴールマウスを守ったフアン・ムッ