打点1位がベストナインでなければ、一体誰がベストナインだというのか。【関連】侍OBの敗因分析「“言い訳”に聞こえる」韓国メディア反応世界中が熱狂した2026年WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）は、決勝でアメリカを破ったベネズエラの優勝で幕を閉じた。“アンダードッグ”の扱いを受けたベネズエラは初の決勝で“野球の母国”アメリカを退け、初優勝を果たすという大番狂わせを演じた。アメリカは2大会連続の準優勝