この名手をワールドカップで見られないのか。そう思わずにはいられなかった。現地時間３月18日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第２レグで、スペインの強豪アトレティコがイングランドの名門トッテナムと敵地で対戦。この試合は２−３で敗れたものの、第１レグで５−２と大勝していたため、アグリゲートスコア７−５でベスト８進出を決めた。この熱戦を現地で取材し、改めてその“異彩ぶり”を再認識させ