バイエルンが無慈悲なまでの強さを見せつけ、7シーズン連続でチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝へ駒を進めた。CLノックアウトフェーズ・ラウンド16のセカンドレグが18日に行われ、バイエルンはアタランタと対戦した。6−1で快勝した敵地でのファーストレグに続いてこの日も攻撃陣が躍動し、25分にハリー・ケインのPKで先制すると、54分にもケインが個人技から追加点。その後はレナート・カール、ルイス・ディアスのゴールで