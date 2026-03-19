2023年12月末にNMB48を卒業した貞野遥香さん。その後、芸能活動から一時距離を置いていたが、TikTokなどSNSで芸能活動を再開。現在の活動内容、そしてファンへの素直な思いを語ってくれた。【写真】約2年ぶりに芸能活動を再開した、元NMB48の貞野遥香さんが、復帰の理由を語った3月21日(土)に「TSUTAYA EBISUBASHI」にて「貞野遥香ファンミーティング 『はるかレーン満員計画再来』」を開催する■「ファンの方が会いたいって言って