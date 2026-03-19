19日11時現在の日経平均株価は前日比1494.54円（-2.71％）安の5万3744.86円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は42、値下がりは1529、変わらずは14と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均構成銘柄の値上がりは9銘柄にとどまり、216銘柄が下落。マイナス寄与度トップはアドテスト で、1銘柄で日経平均を298.16円押し下げ。以下、ファストリ が160.44円、ＳＢＧ が126.75円、東エレク