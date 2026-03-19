横浜有数の桜の名所として人気が高いのが、大岡川プロムナードの桜。大岡川プロムナードの桜の基本や、桜の開花情報、桜を楽しむ際に知っておきたいポイントをまとめて紹介しよう。【写真】点灯したぼんぼりに照らされる大岡川プロムナードの桜両岸に続く圧巻の桜並木■全長5キロに約700本！横浜を代表する桜の回廊を歩く神奈川県横浜市内を流れる大岡川。上流は南区弘明寺町付近から、下流は中区日ノ出町付近まで、大岡川沿いにプ