2026年3月18日、香港メディア・香港01は、日中関係の緊張激化を受け、北京国際映画祭の恒例行事である「日本映画週間」が初めて中止されることを報じた。記事は、高市早苗首相が昨年11月に「台湾有事」をめぐる持論を展開して以降、両国政府間の摩擦が文化交流の現場にも暗い影を落としているとし、来月に開催を控える第16回北京国際映画祭において、2006年から続いてきた主要プログラム「日本映画週間」の開催見送りが決定したこ