高市総理が先ほど、アメリカに到着しました。日本時間のあす（20日）未明にトランプ大統領との首脳会談に臨み、緊迫するイラン情勢などをめぐり意見を交わす予定です。高市総理は日本時間の午前11時前、ワシントン近郊にあるアンドルーズ空軍基地に到着しました。滞在中はトランプ大統領との首脳会談のほか、ワーキングランチや夕食会が予定されています。外務省によりますと、同じ日に2回食事の場が設けられるのは第2次トランプ政