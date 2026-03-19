トランプ大統領は18日、デラウェア州の軍事基地で、イランへの軍事作戦の中で死亡した6人のアメリカ軍兵士の遺体を遺族らとともに出迎えました。この6人は、イラク西部で12日に墜落した空中給油機「KC-135」の乗員です。