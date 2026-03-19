千葉ロッテマリーンズは、3月27日の西武との開幕戦（ZOZOマリンスタジアム、午後6時30分試合開始）で、株式会社ロッテの冠協賛試合「XYLITOLpresents2026OPENINGGAME」を開催し、ロッテ「キシリトールガム」「キシリトールオーラテクトガム」のCMキャラクターを務める俳優の森永悠希（29）が始球式を行うと発表した。始球式は午後6時25分ごろから行われる。森永は「このような大役をいただき、大変恐縮しておる限りで