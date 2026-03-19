シンガー・ソングライターSIRUP（38）が、19日までにXを更新。米国とイスラエルによるイランへの軍事作戦などに対する日本政府の姿勢について私見を述べた。トランプ米大統領は17日に自身のSNSで、イランへの軍事作戦について「我々はNATO諸国の支援を必要とせず、求めることもない。日本やオーストラリア、韓国も同様だ」「誰の助けも必要ない」などと投稿。SIRUPはこれを受け「こう言ってるので日本政府頼むから関わるな。戦争反