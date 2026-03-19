【ワシントン＝堀和彦】高市首相は１８日夜（日本時間１９日午前）、米国のトランプ大統領との会談のため、ワシントン郊外の米軍基地に到着した。首相にとって就任後初めての訪米で、１９日午前（同２０日未明）にホワイトハウスで会談に臨む。イランが事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の安全航行へ向けた貢献策が焦点で、首相の外交手腕が試される。ホワイトハウスの発表などによると、昨年１０月以来２度目と