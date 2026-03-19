俳優の高知東生（61）が19日までにXを更新。15歳の女子中学生が出産した乳児を庭に埋めたとして死体遺棄の疑いで逮捕された事件について私見を述べた。「15歳の中学生が1人で出産し庭に埋めたと言う事件」に言及。「周りの大人の誰にも相談できなかった環境とは、どんなものなのか」と思いをめぐらせ、「しかも女子生徒だけが逮捕されると言うのは、あまりに理不尽」と指摘した。続けて「逮捕ではなく、保護されるべきではないか？