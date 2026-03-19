米海軍の航母ジェラルド・R・フォードがクレタ島のスーダ湾を出発したときの様子＝2月26日/Costas Metaxakis/AFP/Getty Images/File（CNN）米空母ジェラルド・R・フォードがイラン戦争関係の作戦から離脱し、修理のためクレタ島にある米海軍基地へ向かっていることが分かった。艦内の洗濯区画で先週、火災が発生したことを受けた対応だという。米当局者が明らかにした。ジェラルド・フォードは米海軍で最も先進的な空母。対イラン