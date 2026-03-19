Appleは、同社が提供するビデオストリーミングサービス「Apple TV」にて、キアヌ・リーブス主演のダークコメディ『アウトカム』を、2026年4月10日より世界同時配信する。この度、本作の本予告映像とキーアートが公開となった。2026年4月10日より世界同時配信するApple Original Films『アウトカム』のキーアート子供の頃からの長年の活躍で、国民的に親しまれてきたハリウッドスター、リーフ（キアヌ・リーブス）。だがある日、リ