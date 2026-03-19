第９８回選抜高等学校野球大会の開会式が１９日に甲子園で行われ、全３２校がグラウンドに集った。スタンドに詰めかけた高校野球ファンから拍手が送られる中、前年優勝校の横浜（神奈川）を先頭に元気よく聖地を一周。日本高野連・宝薫会長は「みなさんワールドベースボールクラッシック、侍ジャパン見ていましたね。素晴らしいプレーを見せてくれました。次はみんなの番です。プレーして、見て、参加して楽しい野球、大いに楽