アイドルグループ「ＳＫＥ４８」の熊崎晴香（２８）が１８日、動画配信サイト「ＳＨＯＷＲＯＯＭ」でソロライブを開催することを発表した。熊崎のソロライブは２０２２年１１月、２３年５月に続いて３度目となる。「皆さんにお知らせがございます。私・熊崎晴香、３年ぶりのソロライブ開催させていただきます。わーい！ソロライブだ！」と熊崎はファンに笑顔で報告。コンサートタイトルは「熊崎晴香３ｒｄソロライブ〜たまには普