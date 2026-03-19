第９８回センバツ高校野球の開会式が、１９日に甲子園で行われた。入場行進では、昨春覇者の横浜（神奈川）を先頭に、入場行進曲「イイじゃん」（Ｍ！ＬＫ）の演奏に合わせて出場３２校がグラウンドを一周した。この日の第一試合で帝京（東京）と激突する沖縄尚学（沖縄）の注目左腕・末吉良丞（３年）も、凛とした表情で甲子園の土を踏みしめた。選手宣誓は北照（北海道）の手代森煌斗主将（３年）が務めた。「１６年前、こ